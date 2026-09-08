Los Comuns avisan al Govern de que debe "ejecutar los acuerdos" antes de unos nuevos Presupuestos

Archivo - La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado al Govern de que deben "ejecutar los acuerdos" en vivienda, educación y salud que firmaron para la aprobación de los Presupuestos de 2026 antes de empezar a trabajar en las cuentas de 2027.

"El Govern debe saber que antes de empezar a trabajar en el Presupuesto de 2027 tiene mucho trabajo pendiente de cumplir en vivienda, educación y salud. Es necesario ejecutar los acuerdos de Presupuestos con los Comuns. Sin garantizar que los acuerdos se cumplen no se pueden negociar nuevas cuentas", ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El Consell Executiu de este martes ha aprobado el techo de gasto no financiero para 2027 (se sitúa en 43.191 millones), pero la consellera de Territorio y portavoz, Sílvia Paneque, ha explicitado que la prioridad del Ejecutivo es ejecutar las cuentas de 2026, y ha asegurado que les dan un "horizonte de estabilidad hasta final de mandato, tanto político como de gestión".