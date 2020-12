Los comuns celebran el acuerdo de presupuesto barcelonés y piden repetirlo en el Govern tras el 14F

Justifican su asbtención del viernes en la ley de amnistía porque no es la "única vía"

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado en el Congreso y dirigente de En Comú Podem, Joan Mena, ha celebrado este lunes el acuerdo sobre el Presupuesto de Barcelona para 2021 entre el Gobierno municipal y ERC, y ha pedido llegar a los mismos acuerdos en el Govern tras las elecciones previstas para el 14 de febrero con el fin de "garantizar un gobierno progresista para Catalunya".

En rueda de prensa telemática, Mena ha puesto en valor que el Presupuesto de Barcelona fruto de este pacto será el mayor de la historia, y que esta semana se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 --pactados también entre las fuerzas progresistas-- en el Senado, por lo que ha dicho: "No entendemos por qué lo que sirve para el Estado y Barcelona en cambio no sirve para Catalunya. Pensamos que esto también es lo que hace falta en el Govern".

Para él, la única diferencia entre Estado y Barcelona y Catalunya es que "ECP forma parte de esos gobiernos y que es capaz de llegar a acuerdos progresistas", y que en cambio no está en el Govern, y ha defendido que cuando las fuerzas de izquierdas se unen es cuando Catalunya avanza.

Preguntado por el motivo de la abstención de los comuns en la propuesta de resolución que se votó el viernes en el Parlament para pedir al Congreso aprobar una ley de amnistía, Mena ha explicado que los comuns tienen voluntad de conseguir la libertad de los presos del 1-O pero que no son partidarios de la amnistía "como única vía".

Para Mena, esta abstención no condiciona el voto de los comuns en el Congreso, ha insistido en que las tres vías no son incompatibles entre sí, y cree que se debe continuar trabajando en la petición de indultos y la reforma del Código Penal porque "sí que hay mayoría para aprobarla y por tanto es mucho más efectiva que no la vía de la amnistía".

Además, ha criticado que la petición se haya hecho a través de una propuesta de resolución: "Veo poco serio pedir una cosa tan importante como la amnistía a través de una propuesta de resolución, creo que están haciendo precampaña. Parece que lo que quería es que precisamente esto no tirase adelante".

LEY CELAÁ

Sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano, Mena cree que es absolutamente intolerable y antidemocrática porque "se intenta modificar el modelo de escuela catalana a golpe de judicatura".

Y ha pedido al Govern que recurra esta sentencia porque, como dice, la reforma de la Ley de Educación avala el modelo de inmersión lingüística: "Por mucho que la derecha se manifieste en coches, hay una mayoría democrática en el Congreso que lo avala", en referencia a las protestas de este fin de semana en contra de la Ley Celaá.