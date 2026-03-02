Los Comuns creen que "no se entendería" que el Govern y ERC no lograran pactar los Presupuestos

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha celebrado que el Govern y ERC sigan en conversaciones sobre los Presupuestos de la Generalitat, y les ha instado a cerrar un acuerdo: "No se entendería que estos Presupuestos no salgan adelante".

En una rueda de prensa este lunes en la sede del partido, ha dicho estar convencido de que ambas partes pueden y deben llegar a un acuerdo: "Es mucho lo que no jugamos", y ve una obligación que las fuerzas progresistas se pongan de acuerdo para solucionar los problemas de los ciudadanos ante el auge de la extrema derecha.

Ha destacado las inversiones en sanidad, educación, sinhogarismo, becas comedor y sobretodo en vivienda del pacto entre el Ejecutivo y los Comuns, y ha sostenido que son acuerdos que "pueden ser perfectamente compartidos también por ERC".

Sobre si su partido intervendrá para facilitar las negociaciones, ha dicho que ellos deben ser muy prudentes y respetar los términos de las conversaciones que se estén produciendo, aunque estén "muy comprometidos con la necesidad de que estos Presupuestos se aprueben".

MUNICIPALES DE 2027

Preguntado por el avance de las conversaciones con otros espacios de izquierdas de cara a las elecciones municipales de 2027 en Barcelona, en que Pisarello será el candidato de BComú, ha querido clarificar que el frente amplio que propone "no pasa necesariamente por acuerdos electorales".

"Si los acuerdos electorales se pueden producir, bienvenidos sean, pero si no se pueden producir por la razón que sea, todo lo que sean acuerdos programáticos, postelectorales, o todo lo que sea ponernos de acuerdo a partir de medidas concretas, será una forma de avanzar en la dirección que nos está pidiendo la ciudadanía", ha defendido.

Ha dicho que hace tiempo que está en conversaciones con otros espacios políticos respetando los procesos internos de los partidos, y ha explicado que ha felicitado a la recientemente confirmada como candidata de ERC, Elisenda Alamany, con quien se han emplazado a hablar "lo más pronto posible".

Ha afirmado que la idea del frente amplio "seguramente tiene más sentido" en el ámbito estatal, y que en otros escenarios puede tener mayores complicaciones, pero que se deben buscar los caminos para llegar a estos diferentes acuerdos respetando las tradiciones de cada espacio.