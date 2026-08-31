Los Comuns critican que las medidas educativas del Govern no cuentan con el "acuerdo" del sector

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, ha criticado que las medidas en educación que el Govern presenta este lunes como novedades de cara al nuevo curso escolar no cuentan con el "acuerdo" de la comunidad educativa.

"Se ha demostrado que no se ha hecho en diálogo y acuerdo con la comunidad educativa", ha lamentado en una rueda de prensa, por lo que ha dicho que esperarán a la valoración que hagan los distintos actores de la educación en Catalunya y que seguirán luchando para un gran acuerdo para la educación.

Entre las medidas que ha puesto encima de la mesa el Departamento de Educación y FP están 500 nuevas dotaciones para las aulas de acogida, más de un millar de nuevos docentes, incorporar la figura de un gestor para ayudar a las direcciones y una nueva guía sobre el uso de la IA para los alumnos.

Según López, no tiene sentido que se hayan anunciado sin acuerdo con la comunidad educativa: "Sabiendo que terminabas el curso con una grave crisis educativa y con unas movilizaciones muy amplias por parte de los distintos movimientos sociales, lo que tocaba era haber aprovechado este verano para incrementar el diálogo".

Y ha reiterado que la educación es una prioridad de su espacio político y que, si no se resuelve el conflicto educativo este inicio de curso, reclamarán la dimisión de la consellera Esther Niubó.

COMPRA ESPECULATIVA DE VIVIENDA

López también ha explicado que las políticas de vivienda seguirán siendo una prioridad para su partido tanto en la legislatura catalana como en lo que queda de la legislatura en el Congreso, y sobre la limitación de la compra especulativa de vivienda en Catalunya, ha dicho que trabajarán para que sea posible "lo más pronto posible".

Tras el informe contrario del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), ha dicho que están dispuestos a dialogar para que la norma sea efectiva, y sea "una ley sólida, robusta y que cumpla con su principal objetivo".