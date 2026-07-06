Los Comuns exigen al PSOE que los Presupuestos no sean "cortina de humo" para no priorizar vivienda

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, en rueda de prensa este lunes - EUROPA PRESS

BARCELONA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha exigido al PSOE y al socio mayoritario del Gobierno que el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no se convierta en una "cortina de humo" para que la prioridad del Ejecutivo no sean las medidas en vivienda que defienden desde Sumar, entre otras.

En rueda de prensa este lunes, ha dicho que no niegan "la importancia del debate presupuestario", precisamente el día en que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de estabilidad, pero que hay prioridades que abordar en ámbitos como la vivienda.

"Hemos dicho al Partido Socialista que no nos maree con los Presupuestos cuando hay cosas mucho más concretas que se pueden hacer ya. Para nosotros el tema de la vivienda es un tema que no se puede aplazar", y ha insistido en aprobar de nuevo el decreto de prórroga de los alquileres.

Pisarello ha advertido de que tener un debate a medio o largo plazo sobre las cuentas no puede obstaculizar medidas concretas en un momento "muy crítico, con una pérdida de reputación por los casos de corrupción que tiene abiertos".

"Si esta legislatura debe continuar, debe ser para blindar o para reforzar mínimamente un proyecto que sea plurinacional, con medidas de carácter democrático, medidas de carácter social", aunque se puedan derogar posteriormente por parte de un eventual gobierno de PP y Vox, ha apuntado.

EL FUTURO DE LA LEGISLATURA CATALANA

Después de que la semana pasada los Comuns, junto a ERC, facilitaran la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, Pisarello ha advertido al Govern de Salvador Illa de que lo que le exigen a Sánchez, también vale para él: "Al PSOE y al PSC, si no se les presiona, no actúan, o actúan en un sentido conservador", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que velarán para que Illa cumpla los compromisos con su formación sin "desvirtuarlos en su ejecución", y uno de los acuerdos que ha destacado y está pendiente de aprobación en el Parlament es la limitación de las compras especulativas de vivienda.

Sobre esta cuestión, ha dicho que siguen las negociaciones con los grupos parlamentarios y el Govern y que priorizan que sea "una medida eficaz y que la gente note que no se desvirtúa cuando se concrete y que sea sólida desde un punto de vista jurídico".

INCENDIO EN LES GAVARRES

Tras el incendio en el macizo de las Gavarres (Girona) iniciado el viernes, Pisarello ha señalado que es una prueba de los efectos de la emergencia climática y ha trasladado la necesidad de medidas contundentes y de acelerar la transición ecosocial con "otro modelo de apoyo a los agricultores, otro modelo de transporte y otro modelo de desarrollo de los sectores económicos".

En este sentido, ha criticado al Govern por apostar por ampliar el Aeropuerto de Barcelona: "Debería ser un momento de la máxima inversión en transporte público, en Rodalies pensadas para los ciudadanos de Catalunya, y no en modelos económicos que son totalmente obsoletos".

MODELO DE PEAJES

Respecto al debate sobre la necesidad de recuperar los peajes en las vías de alta capacidad de Catalunya, ha concretado que su partido no defiende "el modelo de peajes que favorece a las corporaciones económicas que se han beneficiado" de ellos, sino un modelo de pago que dependa del uso de las vías.

"Es una propuesta que tiene una cierta complejidad técnica, pero que está basada en la idea de un modelo que sea justo y sostenible. El modelo de peajes que se ha puesto sobre la mesa no es un modelo que nos convenza", ha afirmado.

TOUR EN BARCELONA

Finalmente, preguntado si él, como candidato a la alcaldía de Barcelona con BComú, sería partidario de acoger etapas del Tour de Francia en la ciudad, ha asegurado no tener problemas con el Tour como tal, pero sí con "el gobierno de Jaume Collboni que convierte a Barcelona en una especie de aparador".

"El Tour como tal no me parece un evento que deba criticarse, lo contrario, ¿qué es lo que hay que criticar? Que tú te hagas una foto con el Tour, pero que tu red de espacios ciclistas en la ciudad haya disminuido o no se haya realizado ningún tipo de inversión en este sentido. Esto me parece una hipocresía", ha afeado al alcalde de la ciudad.