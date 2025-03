Comuns pedirán al Govern un "plan de emergencia" en Rodalies en el pleno monográfico de esta semana

López valora positivamente la reducción del IRPF a rentas inferiores a 33.000 euros

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns, Candela López, ha avanzado este lunes algunas de las propuestas que su formación reclamará al Govern en las propuestas de resolución del pleno monográfico de esta semana en el Parlament sobre Rodalies, en las que se encuentra la petición de un "plan de emergencia".

En una rueda de prensa desde la sede de la formación, López ha explicado que en el plan se incorporará la petición de un calendario de ejecución de las obras de mejora de la red y "cuál será el horizonte de normalización de este servicio", así como la solicitud de que el Govern informe cada 3 meses de las medidas aplicadas y las mejoras efectuadas.

También se pedirá incorporar un nuevo coordinador de Rodalies en Catalunya y mejoras en los transportes alternativos durante los cortes previstos en los próximos meses y años: "Se debe garantizar que todos estos transportes alternativos funcionen bien y garanticen que la gente puede llegar en hora a los sitios a los que se quiere mover", ha valorado.

GRANDES INFRAESTRUCTURAS

López ha pedido garantías en un servicio público que ha dicho que da servicio a 130 millones de desplazamientos al año, en vez de "estar pensando en atraer otros 20 millones de turistas".

"Hasta que no se garantice el funcionamiento de Rodalies no se debe gastar ni un euro más en inversiones en grandes infraestructuras. Por tanto, ni un euro más en grandes infraestructuras hasta que el servicio de Rodalies no funcione correctamente".

REDUCCIÓN DEL IRPF

Preguntada por el acuerdo entre ERC y el Govern para reducir el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para las rentas de 33.000 brutos euros al año, ha valorado positivamente el acuerdo y ha dicho que las personas que tienen más dificultades "son las que menos impuestos tienen que pagar".

En referencia a la voluntad del PSOE de que el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI) pague IRPF, ha dicho que los socialistas deberían más estar preocupados de "cobrar a las grandes eléctricas y a los beneficios de los grandes bandos".