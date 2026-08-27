Comuns pide la comparecencia del director de Rodalies por estar de vacaciones el día del eclipse

Archivo - El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid,en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de los Comuns en el Parlament ha registrado este jueves la solicitud de comparecencia del director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, porque durante la jornada del eclipse total de sol, el pasado 12 de agosto, en que se produjeron aglomeraciones y problemas en la información a los usuarios en Tarragona, estaba de vacaciones.

En la petición, sin embargo, de comparecencia ante la comisión de Territorio y Vivienda limitan los motivos de la comparecencia a "explicar el dispositivo de movilidad previsto para el día del eclipse y la gestión que se hizo del mismo".

A pesar de ello, el portavoz de la formación en la Cámara, David Cid, ha reaccionado en un mensaje en 'X' a la noticia sobre las vacaciones de Playà avanzada por 'Ser Catalunya': "Siguen faltando muchas explicaciones. Lo que realmente era necesario planificar no se planificó", ha criticado.

"NI DESCONEXIÓN NI AUSENCIA DE DIRECCIÓN"

Fuentes de la Conselleria de Territorio consultadas por Europa Press han asegurado que el dispositivo ferroviario del 12 de agosto se preparó con antelación bajo la dirección de Playà, que "siguió directamente la evolución del servicio" a pesar de encontrarse de vacaciones.

Las mismas fuentes explican que Playà mantuvo el contacto con los responsables operativos y participó en la toma de decisiones: "Por tanto, las vacaciones no comportaron ni desconexión ni ausencia de dirección".

Por eso, Territorio lamenta que se quiera poner el foco en una persona que está trabajando en la mejora del sistema y que "como todo el mundo ha ejercido el derecho de vacaciones y, sin embargo, ha estado permanentemente conectada" y gestionando el sistema.

Asimismo, recuerdan que, durante la jornada, una incidencia de señalización en el entorno de Castelldefels (Barcelona) redujo temporalmente la circulación a dos trenes por hora y sentido, lo que provocó unas aglomeraciones que el dispositivo no pudo absorber adecuadamente debido a la alta demanda.

"Esto no quita que el resultado, especialmente durante la ida, no fuera el esperado", añaden, ya que las aglomeraciones y la información facilitada a los viajeros se están analizando para identificar qué corregir en la previsión de la demanda, el dimensionamiento del servicio y los protocolos de comunicación.