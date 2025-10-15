Los Comuns piden comparecer a Parlon y Trapero por el uso de gas pimienta contra manifestantes

Archivo - La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, y el director general de Mossos, Josep Lluís Trapero (imagen de archivo) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del director de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, por el uso de gas pimienta, por parte de los Mossos, contra manifestantes pro Palestina ante la estación de Sants este miércoles por la tarde antes del inicio de la manifestación unitaria.

Así lo ha expresado la formación en un comunicado la tarde de este miércoles, en el que han criticado que se ha utilizado el gas pimienta "de manera indiscriminada".

Además, en una publicación en 'X', el diputado en el Parlament Andrés García Berrio ha recordado que la semana pasada ya pidieron la comparecencia de Parlon por el uso de gas pimienta en manifestaciones de hace dos semanas, y ha dicho que "también tendrán que dar explicaciones" por la actuación de este miércoles.