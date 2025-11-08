Los Comuns piden al Govern una "actitud taxativa" ante la especulación para negociar presupuestos

Archivo - La líder de los Comuns en el Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach (archivo) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha avisado que si el Govern no tiene "una actitud taxativa" contra los especuladores, el partido no se sentará a negociar los próximos presupuestos de la Generalitat.

"Esto implica poner sanciones antes que termine 2025", ha dicho en declaraciones a los medios este sábado durante una reunión extraordinaria de la ejecutiva de los Comuns, en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

Albiach ha valorado la treintena de expedientes abiertos por sobrepasar el tope de los precios de alquiler, pero ha avisado a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, que "estos expedientes no pueden eternizarse; deben tramitarse y resolverse con urgencia".

Por otro lado, ha pedido al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, que "salga de su rincón" y revise los portales inmobiliarios para abrir expedientes a todos aquellos que están anunciando viviendas de manera ilegal, en sus palabras.

Asimismo, Albiach ha asegurado que esta debe ser la legislatura de la vivienda y ha dicho que eso no ocurrirá si no están los Comuns "empujando, presionando, negociando, arrastrando al Govern y al partido socialista".

GEMMA TARAFA

La coordinadora de los Comuns Gemma Tarafa ha valorado que este último año han demostrado ser "el partido de defensa del derecho a la vivienda" y ha afirmado que han impulsado medidas que no existían, como la unidad antidesahucios o la regulación de los alquileres de temporada.

Como retos de futuro, Tarafa ha destacado que los Comuns quieren defender la democracia y "mantener el cordón democrático frente a la extrema derecha".

También ha hablado de definir la hoja de ruta de las elecciones municipales de 2027 y la construcción de "la Catalunya de los ocho millones, con una organización más arraigada en el territorio y representativa de las clases populares".