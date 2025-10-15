Los Comuns piden a Parlon explicar el uso de gas pimienta contra manifestantes pro Palestina

Archivo - El diputado de los Comuns en el Parlament, Andrés García Berrio, en una imagen de archivo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns han pedido que la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, explique en el Parlament el uso de gas pimienta por parte de los Mossos d'Esquadra contra manifestantes pro Palestina ante la estación de Sants este miércoles por la tarde antes del inicio de la manifestación unitaria.

En una publicación en 'X', el diputado en el Parlament Andrés García Berrio ha recordado que la semana pasada ya pidieron la comparecencia de Parlon por el uso de gas pimienta en manifestaciones de hace dos semanas, y ha dicho que "también tendrán que dar explicaciones" por la actuación de este miércoles.

"El uso de gas pimienta es peligroso y este tipo de usos restringe de manera clara el derecho de protesta", ha asegurado el diputado en el mismo mensaje recogido por Europa Press.