Los Comuns piden "voluntad política" al Govern para prohibir la compra especulativa de vivienda

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, y la diputada Susanna Segovia, en una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado los informes encargados por la Generalitat a cuatro juristas que avalan la prohibición de la compra especulativa de vivienda y ha sostenido: "Se confirma lo que ya sabíamos y, por tanto, lo que se necesita es valentía y voluntad política".

Así se ha expresado en una rueda de prensa en la sede de los Comuns este sábado después de publicarse los informes de los juristas Pablo Feu, Fuensanta Alcalá, Jaime Palomera y el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) Carles Viver i Pi-Sunyer, que concluyen que la propuesta es tanto viable como constitucional.

"Es viable jurídicamente, es constitucional, es necesaria para la gente trabajadora de nuestro país, es de sentido común y, además, ya se ha hecho también en otros sitios como Países Bajos, Dinamarca, Suiza o Canadá, ya hay otros que nos llevan la delantera", ha asegurado Albiach.

"ENCALLADOS EN LAS NEGOCIACIONES"

En este sentido, ha insistido en que esta medida es irrenunciable para los Comuns y una condición indispensable en el marco de la negociación presupuestaria con la Generalitat, negociación que continuará el lunes con la tercera reunión entre la formación de Albiach y el Ejecutivo de Salvador Illa.

"Para nosotros esta medida es irrenunciable, el Govern lo sabe. Y aún así, debo decir que estamos encallados en las negociaciones y que están costando más de lo que tocaría", ha agregado Albiach.

Asimismo, ha instado a "demostrar que la política sirve" y a escoger a la ciudadanía frente al mercado, y ha subrayado que, tal como apuntan los informes, se puede intervenir el mercado para prohibir especular y --textualmente-- se tiene que hacer.

"ESTIRA Y AFLOJA" CON EL GOVERN

Por su parte, la diputada Susanna Segovia ha destacado que la propuesta de los Comuns "jurídicamente es sólida y viable" y también entra dentro del marco constitucional tal y como concluye el exmagistrado del TC Viver i Pi-Sunyer.

Preguntada por si se plantean la posibilidad de que esta iniciativa se pueda impulsar por decreto ley en vez de la vía de la proposición de ley, Segovia ha señalado que por lectura única podría estar "acordada y en marcha antes del mes de agosto".

Así, los Comuns siguen apostando por la vía de la tramitación de la proposición de ley: "En los decretos ley, a veces, la tramitación puede ser de hasta nueve meses, y consideramos que esta es la vía más rápida y que puede dar resultados antes".

Finalmente, Segovia también ha afirmado que está habiendo un "estira y afloja" con el Govern en el marco de la negociación presupuestaria, no solo por la prohibición de la compra especulativa sino también por cuestiones como las ayudas al alquiler y otros ámbitos como sanidad y educación.