Una concentración en Barcelona recuerda a un bombero muerto en Vilanova (Barcelona) en 2021

Concentración en el paseo Sant Joan - FAMILIA LÍÉBANA

BARCELONA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Unas 200 personas se han concentrado este sábado ante la Conselleria de Interior 4 años y medio después de la muerte de un bombero de la Generalitat, Joan Liébana Tardío, al incendiarse una nave industrial en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), para pedir "verdad, justicia y garantía de no repetición".

Ha sido el último acto público de su familia antes de empezar el juicio oral, que se celebrará en mayo en Vilanova, según informan en un comunicado los organizadores, que reivindican aclarar qué pasó el 17 de junio de 2021.

Los discursos se han centrado en defender que los bomberos trabajan "en binomio, como principio fundamental de seguridad": sus padres mantienen que sus compañeros bomberos le olvidaron dentro de la nave donde murió y lo encontraron ya muerto pasada una hora y por casualidad ventilando la nave, según han explicado.