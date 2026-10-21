Una concentración en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) celebra la amnistía a Junqueras y Romeva

SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)

Una concentración en la plaza de la Vila de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) celebra este miércoles desde las 19.30 la aplicación de la amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS) al líder de ERC y exalcalde del municipio, Oriol Junqueras, y al exconseller de la Generalitat Raül Romeva.

Han asistido dirigentes de ERC como la secretaria general, Elisenda Alamany; la portavoz en el Parlament, Ester Capella; la cabeza de lista en Girona al Congreso en las elecciones generales, Teresa Jordà; el portavoz adjunto en el Parlament, Jordi Albert, y el portavoz del partido, Isaac Albert, entre otros.

Este acto llega después de que el TS amnistiara también este martes al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a la exconsellera republicana Dolors Bassa.