Concha Velasco: "Ahora que he cumplido 80 años tengo la cabeza mejor puesta que antes"

Publicado 11/02/2020 15:07:14 CET

Llega en el Teatre Borràs con 'El funeral', dirigida por su hijo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actriz Concha Velasco ha asegurado este martes: "Ahora que he cumplido 80 años tengo la cabeza mejor puesta que antes", en la presentación este martes de la obra 'El funeral', escrita y dirigida por su hijo Manuel M.Velasco --y que lleva dos años de gira--.

La actriz ha explicado: "Quizás con esta obra acabe mi carrera. He cumplido 80 años y tengo previsto morirme a los 82", que es una media de la muerte de su padre a los 86, y la de su madre, a los 74.

"Desde que hago 'El funeral' y me veo muerta en escena, estoy acostumbrada", ha agregado.

La actriz ha dicho que la obra, en la que una gran estrella del teatro --Lucrecia Conti-- ha muerto y reaparece su fantasma, es sobrenatural además de "muy divertida", y en ella aparece junto a los actores Pepe Ocio y Emmanuel Medina --que debutan teatralmente en Catalunya-- y las catalanas Irene Gamell e Irene Soler.

Sobre esta obra, ha dicho que alberga humor: "Tengo gran sentido del humor, aunque los premios me los dan por papeles dramáticos como el de 'Las chicas del cable'", y ha avisado de que en la última temporada está impresionante.

"Por 'El funeral' no me han nominado a premios y es el más difícil de toda mi carrera", ha agregado la actriz, que en este rol hace de Lucrecia Conti y de sí misma.

"Soy yo en grado superlativo en esta función", ha asegurado la actriz, que en la obra sube y baja escaleras y en anteriores funciones entraba por el patio de butacas para asustar al público, algo que en la sala barcelonesa será impracticable al requerirle salir por la calle.

"PUTA, MONJA Y DE TODO"

Sobre sus papeles a lo largo de su trayectoria, ha afirmado: "He hecho de monja, de puta y de todo", y ha asegurado que estudia ahora otro papel para la obra 'La habitación de María', que dirigirá José Carlos Plaza.

Velasco ha dicho adorar Barcelona, donde cumplió sus 20 años con Tony Leblanc, Juan Manuel Serrat y el Dúo Dinámico: "He trabajado en todos los teatros de Barcelona".

En el Teatre Borràs, ha recordado que estrenó junto a Josep Maria Pou 'La vida por delante', y que aquel papel fue uno de los más importantes de su carrera, aunque también pensó que era el último.

Sobre el alcance de sus papeles, ha lamentado: "Me ha faltado tiempo para hacer los personajes que me hubieran gustado hacer", y uno de ellos es el de Gloria Swanson en 'El crepúsculo de los dioses'.

Sobre la proyección de su voz teatral, ha dicho, ha agregado: "Todavía Internet no lo manejo, pero soy una mujer de hoy. De 80 años, pero de hoy".

PERDÓN A PACO MARSÓ

Preguntada sobre las cuentas pendientes que le quedan por saldar en la vida, ha dicho: "Había tres hombres a los que había hecho daño voluntariamente y les he podido pedir perdón. No sabéis cómo me ha liberado eso".

"Como están vivos he podido pedir perdón, y ahora estoy pidiendo perdón a Paco Marsó, que está en los cielos", ha agregado sobre su exmarido y productor.

Ha añadido que Marsó era "tan simpático y tan guapo", pero que se pelearon, y que ahora, diez años después de su muerte, le pide perdón y que ella también le ha perdonado.

Ha reivindicado que nadie puede hablar mal de Marsó, solo ella: "Me gustaría, si tuviera influencia con el de arriba, el de abajo o el de en medio, que se me apareciera".