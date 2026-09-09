Los conciertos de La Mercè de Estrella Damm reunirán a Love of Lesbian, La Pegatina y Svetlana

Cartel promocional de los conciertos de La Mercè de Estrella Damm - ESTRELLA DAMM

También se celebrará el Barcelona Acció Musical en la Antigua Fábrica Estrella Damm BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los conciertos de Estrella Damm con motivo de la Mercè reunirán el próximo sabado 26 de septiembre, a partir de las 20 horas en el escenario Mediterráneamente de la playa del Bogatell, a Love of Lesbian, La Pegatina, Svetlana y Al·lèrgiques al Pol·len, para conmemorar el 150 aniversario de la compañía, han informado en un comunicado este miércoles.

Al·lèrgiques al Pol·len inaugurará la noche en plena gira de su disco '1 hora de rock', una propuesta cargada de energía que reafirma su identidad.

La Pegatina tomará el relevo con un directo que combinará los grandes éxitos que han marcado su trayectoria con las canciones de su último disco 'Fuegos del barrio'.

A las 23 horas llegará la actuación de Love of Lesbian, en la que será una de las últimas oportunidades para ver a la banda barcelonesa en directo antes de su retirada de los escenarios, tras cerca de tres décadas de trayectoria.

En la madrugada, Svetlana cerrará la noche estrenando su nuevo directo en formato banda con una fusión de electrónica, eurodance, rumba y rumbatón.

BAM EN LA ANTIGUA FÁBRICA ESTRELLA DAMM

La celebración de La Mercè de Estrella Damm se completará con la programación del BAM - Barcelona Acció Musical en la Antigua Fábrica Estrella Damm, los días 26 y 27 de septiembre a partir del mediodía.

El espacio se convertirá en un punto de encuentro para la creación musical emergente del territorio, con artistas que presentarán nuevas propuestas y directos, combinando propuestas de canción de autor, folk, pop, músicas urbanas, rock y electrónica experimental.

Además, el público podrá disfrutar de 'foodtrucks' locales y otras actividades, como catas gratuitas para descubrir las distintas cervezas de Damm.