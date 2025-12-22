El concurso Amic-Directes de creación de contenido en catalán selecciona sus 45 grupos finalistas - AMIC

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concurso de creación de contenido en catalán Amic-Directes ha seleccionado a sus 45 grupos finalistas con 160 alumnos, del total de 182 proyectos publicados, informa este lunes la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicado.

De los 45 grupos finalistas, 27 son de Catalunya --17 de Barcelona, 4 de Girona y 4 de Lleida--, 11 de las Islas Baleares y 9 de la Comunidad Valenciana --6 de Valencia y 3 de Alicante--.

Un total de 872 jóvenes de 48 centros educativos se han sumado a la cuarta edición del concurso de creación de contenido audiovisual en catalán a través de Twitch y Youtube.

Se han publicado los vídeos de los jóvenes participantes en las categorías de Deportes y Actualidad, que han tratado temas tan variados como problemáticas actuales, historia, los videojuegos, las competiciones profesionales de diversos deportes electrónicos, cocina o las redes sociales, entre otras.

Catalunya ha sido la comunidad con más participación, con 571 participantes, seguido de las Islas Baleares con 171 participantes y la Comunidad Valenciana, con 130.

Durante las próximas semanas, el jurado acabará de deliberar para hacer la selección de los ganadores y, además, entre los 9 docentes finalistas --5 de Catalunya, dos de Baleares y 2 de Valencia-- se entregará un galardón al docente más motivador.