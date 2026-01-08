El 3 concurso Amic-Nous Talents llega a los 25 proyectos publicados, un 92,3% más que el anterior

Cartel de la tercera edición - AMIC

BARCELONA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 3 concurso Amic-Nous Talents, que busca descubrir e impulsar el talento comunicativo en jóvenes de entre 18 y 25 años en los territorios de habla catalana, ha alcanzado los 25 proyectos publicados, lo que supone un 92,3% más que la edición anterior.

Los jóvenes han podido escoger entre las categorías de cultura, ocio y turismo, actualidad de proximidad y deportes, y han tratado temas como problemáticas actuales, prensa de proximidad, lengua, gastronomía o redes sociales, informa Amic en un comunicado este jueves.

Casi 120 jóvenes se han sumado al concurso en esta edición, provenientes de 53 universidades y centros educativos de Catalunya, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, "batiendo el récord de participación del concurso", con un 20% más que el año pasado.