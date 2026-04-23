El concurso literario Amic-Ficcions selecciona 150 finalistas entre 1.767 historias

Imagen grupal de la 17 edición de Amic-Ficcions. - AMIC

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concurso literario Amic-Ficcions ha presentado su listado de 150 grupos finalistas, seleccionados de entre un total de 1.767 historias, de los cuales 89 son de Catalunya, 29 de la Comunidad Valenciana, 30 de Baleares y 2 de Aragón, sumando un total de 3.726 alumnos.

Entre el profesorado que ha animado a los jóvenes a participar, el jurado ha seleccionado 18 docentes finalistas, que vienen de Catalunya (9), Baleares (4), Comunidad Valenciana (4) y Aragón (1), informa la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic) en un comunicado de este jueves.

Los premios de esta edición incluyen iPhones, PlayStations, iPads, libros electrónicos, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos, así como cheques regalo para los profesores.

La Amic ha organizado varios actos de entrega de premios en todo el territorio catalán, con una "gran final" en el CaixaForum de Barcelona el jueves 28 de mayo.

La asociación quiere dar continuidad y potenciar esta iniciativa que cuenta con un "gran éxito" de participación entre los jóvenes, y cuyo objetivo es promover la creación literaria.