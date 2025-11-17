Condenado a 18 años de prisión el acusado de matar a un joven en Campclar (Tarragona) en 2024

TARRAGONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de apuñalar motalmente a un joven en Campclar (Tarragona) en 2024 ha sido condenado a 18 años de prisión como autor de un asesinato con alevosía, así como a pagar 50.000 euros a cada uno de los tres hermanos y a la madre de la víctima.

El procesado ha sido condenado con la conformidad de las partes, lo que ha evitado la celebración de un juicio oral, según ha informado Vosseler Abogados, que representa a la familia de la víctima, en un comunicado este lunes.

"Estamos satisfechos de que hayan acogido nuestra solicitud de procesar los hechos como lo que fueron, un asesinato con alevosía. Y consideramos que se trata de una pena severa y ejemplar, que contribuye a reflejar la gravedad de los hechos y la intencionalidad que había en la conducta del acusado", ha manifestado el abogado Álvaro Machado, el representante legal de la familia.

Los hechos se produjeron el 3 de marzo de 2024 en el barrio de Campclar de Tarragona, cuando el ahora condenado, que tenía 19 años en aquel momento, apuñaló a la víctima en dos ocasiones y huyó del lugar.

El autor de los hechos se entregó a la policía 8 días después y ha permanecido en prisión provisional desde entonces.