Condenado a 2 años un exentrenador de fútbol femenino de Barcelona que pidió fotos desnudas a niñas

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El que fue entrenador de un club de fútbol femenino de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) en las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, en el que jugaban menores de 14 años, ha aceptado una condena de 2 años y 2 meses de prisión y una multa de 1.200 euros como autor de cuatro delitos sexuales.

Este miércoles ha reconocido los hechos en la Audiencia de Barcelona y, además de la pena privativa de libertad, que ha quedado suspendida por 4 años con la condición de que no vuelva a delinquir, ha sido condenado a inhabilitación para ejercer una profesión u oficio relacionado con menores de edad y el pago de una indemnización de 10.500 euros a las víctimas, de los que ha abonado 8.000, por lo que se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

La Fiscalía solicitaba inicialmente para él una pena de 20 años de prisión por dos delitos de contacto con menores de 16 años a través de internet para cometer actos de naturaleza sexual y cuatro de utilización de menores para elaboración de materia pornográfico.

Según el escrito de acusación consultado por Europa Press, el acusado contactó con las menores a través de apps de mensajería instantánea para pedirles fotos en las que apareciesen desnudas, a lo que accedieron varias de las adolescentes.

A una de ellas, además, le propuso "de forma insistente y con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos" tener un encuentro sexual, sin conseguir su propósito.