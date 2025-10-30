Condenado a 2 años por tuits contra una familia de Canet (Barcelona) que pidió más castellano

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha condenado a dos años de prisión, multa de 1.980 e indemnización de 7.500 euros a uno de los tres juzgados por un delito contra la integridad moral y delito de odio por sus publicaciones en 'X' --antes Twitter-- cometidos contra tres miembros de una familia que logró el 25% de la escolarización en castellano en Canet de Mar (Barcelona).

Según la sentencia consultada por Europa Press, también se le impone la pena de inhabilitación especial para el ámbito docente, deportivo, cultura o de tiempo libre por tiempo superior a tres años de la duración de la pena privativa de libertad.

Los otros dos juzgados quedan absueltos al entender el tribunal que no se dan elementos que identifican los tipos penales y que sus manifestaciones en la red social quedan dentro de la libertad de expresión.

