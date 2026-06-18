Condenado a casi 12 años el hombre con VIH que violó a una menor con autismo en Vilanova (Barcelona)

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BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a 11 años y 9 meses de prisión al hombre con VIH y Hepatitis C acusado de agredir sexualmente a una menor de 13 años con trastorno del espectro autista en Vilanova i la Geltrú (Barcelona) en el verano de 2024, según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal lo considera autor de un delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años con la agravante de especial vulnerabilidad por razón de la edad y discapacidad de la víctima, que meses después de estos hechos puso fin a su vida de forma voluntaria.

La Audiencia también lo condena a 9 años de libertad vigilada y a una inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión o actividad con menores de edad durante el mismo periodo de tiempo, así como a abonar una indemnización de 20.000 a la madre de la víctima por los daños morales causados.

LOS HECHOS

La sentencia considera probado que el 12 de julio de 2024 por la tarde, el acusado se acercó a la menor en el parque Baix-a-Mar de Vilanova i la Geltrú y le ofreció alcohol y algo para fumar.

Después, el acusado la acompañó hasta la plaza de les Neus, donde la besó y le tocó sus partes íntimas por encima de la ropa, pese a ser consciente de su minoría de edad y, posteriormente, la llevó a un lugar más apartado, donde la agredió sexualmente sin preservativo, llegando a eyacular.

Horas después de estos hechos, ya durante la madrugada del día siguiente, el procesado volvió a encontrarse con ella, después de que la víctima, con una discapacidad reconocida superior al 33%, saliera de casa.

El tribunal subraya que, según la información médica aportada, en el momento de la agresión el acusado sabía que era portador de las enfermedades infecciosas de VIH "con mal control inmunovirológico" y del virus de la Hepatitis C.

ESPECIAL VULNERABILIDAD

La Audiencia de Barcelona sostiene que, si bien no consta que el acusado actuase con violencia o intimidación sobre la menor, la víctima era una persona "especialmente vulnerable", no sólo por su corta edad, sino por su gran ingenuidad y a su incapacidad para comprender las interacciones sociales recíprocas.

En el juicio, celebrado el pasado 17 de abril, tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron 15 años de prisión para el acusado como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración a menor de 16 años con la agravante de situación de especial vulnerabilidad de la víctima, así como que abonase una indemnización de 50.000 euros a la madre.

Sin embargo, el tribunal alega que al no quedar acreditados los tocamientos del segundo encuentro --durante la madrugada del día siguiente-- no puede entenderse que exista una continuidad delictiva, como sostienen las acusaciones.

Por su parte, la defensa insistió durante el juicio en que las relaciones sexuales fueron consentidas y que el procesado actuó creyendo que la víctima "era mayor de edad" o, cuanto menos, mayor de 16 años (edad mínima de consentimiento), por lo que solicitó su absolución por un error invencible que le eximiría de responsabilidad penal.

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que tanto la acusación particular como la defensa del acusado han recurrido esta sentencia.