Condenado a cinco años por violar a un joven en el cuarto oscuro de una discoteca de Barcelona

Un juez defiende en un voto particular que debió ser absuelto



BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un hombre a cinco años de cárcel por violar a otro en el cuarto oscuro de la discoteca Arena de Barcelona.

La sentencia, consultada por Europa Press este lunes, constata que la madrugada del 26 de enero de 2020 los dos hombres se besaron y tuvieron sexo oral en el cuarto oscuro de la discoteca, y añade que la víctima se opuso a tener más relaciones sexuales porque ninguno de los dos llevaba preservativo.

Sin embargo, el condenado, a pesar de que el otro "le dijo 'no quiero' en tres ocasiones, intentó en varias ocasiones bajar los pantalones" del joven y ponerlo contra la pared hasta que venció por fuerza y lo penetró.

Además de la pena de prisión, los magistrados le imponen cinco años de libertad vigilada una vez cumpla la condena de prisión, y establecen que deberá pagar una indemnización de 15.000 euros para la víctima.

DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE

La sentencia incluye el voto particular de un magistrado que discrepa del resto del tribunal y valora que el acusado debería ser absuelto porque considera que la declaración del denunciante, principal prueba contra el acusado, no ha dado "una conclusión definitiva, más allá de una duda razonable, sobre la culpabilidad del acusado" y cree que tampoco está corroborada por otras pruebas.

En el juicio, el denunciante contó que después de la agresión el acusado le pidió el número de móvil y él se lo dio, lo que permitió que lo identificaran porque al día siguiente le envió un mensaje.

Sobre este extremo, el magistrado que firma el voto particular comenta: "No me parece forzado interpretar como incomprensible, por incompatible en principio con toda máxima de experiencia y sentido común, el hecho de entregar la presunta víctima su número de teléfono a su presunto agresor justo tras ocurrir los hechos denunciados".

Cree que cuando en el juicio se le preguntó, el denunciante "no supo aportar una explicación suficiente y convincente al respecto, limitándose a responder que no sabía por qué lo había hecho".

También destaca que el amigo con el que iba también estaba en el cuarto oscuro, vio que el denunciante mantenía relaciones con el acusado y no se dio cuenta de que estuviera sufriendo una agresión.