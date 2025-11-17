Condenado a 4 meses y medio de cárcel un policía local de Calella (Barcelona) por malversación

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia de Catalunya, sede del TSJC y de la Audiencia de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un policía local de Calella (Barcelona) a 4 meses y medio de prisión y suspensión para el empleo o cargo público durante 9 meses y 15 días como autor de un delito continuado de malversación de caudales públicos, según la sentencia consultada por Europa Press este lunes.

En un juicio con jurado popular, el acusado ha reconocido ser autor de los hechos, por lo que tanto la Fiscalía como la defensa han considerado innecesaria la continuación del proceso, solicitando que se dictara una sentencia de conformidad y han renunciado a interponer recurso contra la misma, que es firme.

El acusado, que era agente de la Unitat de Trànsit de la Policía local de Calella, tenía la obligación de entregar los boletines de denuncia cobrados en efectivo al terminar su servicio en la sección administrativa del Ayuntamiento de Calella.

Sin embargo, la sentencia considera probado que, en el ejercicio de sus funciones, no hizo entrega de, al menos, 8 boletines y 495 euros de multas que cobró entre julio y noviembre de 2022 "con el ánimo de darle un uso privado".

Por el contrario, guardó el dinero "en su maletín privado, que dejó en su propio despacho profesional" y no fue hasta 2023, tras haberse iniciado un procedimiento de información reservada por el consistorio, cuando hizo entrega de estos boletines de tráfico, así como de los 495 euros en efectivo.