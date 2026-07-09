El condicionamiento de la GI-643, entre Parlavà y Serra de Daró (Girona), a audiencia pública

Mapa de la carretera GI-643, entre Parlavà y Serra de Daró (Girona) - GENERALITAT DE CATALUNYA

GIRONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha iniciado el trámite de audiencia pública del proyecto de acondicionamiento de ensanchamiento y mejora de la carretera GI-643, entre Parlavà y Serra de Daró (Girona), con una inversión prevista de 7 millones de euros, y prevé licitar sus obras este otoño para que empiecen el verano de 2027.

La actuación abarca un tramo de 3,3 kilómetros de la GI-643 y permitirá ensanchar la carretera hasta alcanzar una anchura de 10 metros, con dos carriles de circulación de 3,5 metros y arcenes de 1,5 metros de ancho, informa la Conselleria en un comunicado este jueves.

Además, se construirán dos nuevas rotondas en los accesos a Sant Iscle y Fonolleres y se adecuarán nuevas paradas de bus.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado que este proyecto "permitirá favorecer la seguridad y la comodidad en la circulación, así como la accesibilidad, y potenciar las comunicaciones en este ámbito".

Esta es una de las actuaciones incluidas en el plan para la mejora de la red viaria del Baix Ter que está desplegando el Govern con el objetivo de favorecer las condiciones para la conducción y la seguridad en un conjunto de carreteras que estructuran las comunicaciones, con una inversión prevista que supera los 50 millones de euros.