La conductora de un turismo muere en una colisión con un camión en la A-14R2 en Almenar (Lleida)

LLEIDA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conductora de un turismo ha muerto en una colisión con un camión en la A-14R2 en Almenar (Lleida) este viernes sobre las 13.08 horas.

Por causas que todavía se investigan, se ha producido una choque entre un turismo y un camión y, a consecuencia del choque, la conductora y única ocupante del coche ha muerto y el conductor del camión ha resultado herido leve, ha informado el Servei Català de Trànsuit (SCT) en un comunicado.

A raíz del siniestro se han activado tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y dos unidades y el helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

El accidente ha obligado a cortar la vía y se realizan desvíos señalizados por el interior de Alfarràs (Lleida).

Con esta víctima, son 96 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas.