Conectividad aérea y turismo centran el Foro Europa del Grupo Hotusa

Uno de los debates del Foro Europa - HOTUSA

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 representantes institucionales y empresariales se han reunido este lunes en el Foro Barcelona organizado por el Grupo Hotusa, en el que han abordado el "papel estratégico" de la conectividad aérea y de las infraestructuras aeroportuarias en el desarrollo económico y la competitividad de los destinos urbanos, entre otras temáticas relacionadas con el turismo.

El evento, celebrado en el Auditorio del World Trade Center, ha contado con el presidente del Grupo Hotusa, Amancio López; el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el conseller de Empresa y Trabajo del Govern de la Generalitat, Miquel Sàmper y consejeros delegados de compañías del sector.

El consejero delegado del Aeropuerto de Múnich, Jost Lammers, ha reivindicado la conectividad aérea por su carácter estratégico "que va mucho más allá del turismo" y ha destacado su contribución al desarrollo económico y al empleo.

La consejera delegada de Hermes Airports, Eleni Kaloyirou, ha expuesto el caso de Chipre, donde el turismo desempeña un "papel esencial tanto para la economía como para la conectividad de la isla".

DISTRIBUCIÓN DE VISITANTES

La distribución de los visitantes en el espacio y el tiempo ha centrado la intervención del consejero delegado de los aeropuertos de Roma, Marco Troncone, que ha explicado el trabajo que se está haciendo en la ciudad para usar los datos y tecnología como herramientas para orientar los flujos hacia lugares menos conocidos.

El director general de ACI Europe, Oliver Jankovec, ha advertido por su lado que limitar el crecimiento de la actividad turística y aérea puede "tener consecuencias importantes para economías muy vinculadas al sector".

Durante el evento, otros directivos han debatido sobre temas como el ocio, cultura y deporte turísticos o los eventos que transforman ciudades.

LOS ALCALDES DE MÁLAGA Y PALMA

Turismo, patrimonio e identidad han sido algunos de los ejes centrales de la primera mesa de debate, que ha reunido al alcalde de Málaga, a Francisco de la Torre; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente de Grupo Hotusa, Amancio López.

Los participantes han coincidido en reivindicar el turismo como una herramienta de transformación urbana y desarrollo económico, al tiempo que han defendido la necesidad de preservar la identidad y el patrimonio como factores diferenciales de los destinos.