La conferencia ROSCon España abordará en Barcelona la investigación aplicada en robótica

La conferencia ROSCon España 2025 reunirá "por primera vez" en Barcelona del 4 al 5 de noviembre a unos 300 desarrolladores, investigadores y empresas, para compartir sus trabajos, ideas o herramientas sobre el Sistema Operativo de Robótica (ROS) y la investigación aplicada en este ámbito.

Está organizada por el centro tecnológico Eurecat, con apoyo de Open Robotics y una decena de patrocinadores del sector, e incluirá una jornada de talleres y otra de ponencias, informan los organizadores este viernes en un comunicado.

DOS JORNADAS

Las actividades, que parten de propuestas de la comunidad de desarrolladores, incidirán especialmente este año en los avances sobre IA en este ámbito.

Habrá un área de exposición y networking sobre robots móviles, manipuladores, cuadrúpedos, humanoides y componentes de seguridad y de visión artificial, entre otros.

Las ponencias se centrarán en herramientas basadas en ROS, y también se compartirán avances en clave de la robótica avanzada, como percepción, manipulación, navegación y planificación inteligente.

La primera jornada será de workshops y sesiones prácticas sobre experiencias participativas con demostraciones en directo, y la segunda jornada se centrará en ponencias para compartir conocimientos.

ROBOTS CADA VEZ MÁS AUTÓNOMOS

El director de Robótica y Automatización de Eurecat, Daniel Serrano, subraya que la ROSCon "se consolida como el principal punto de encuentro de la comunidad ROS" en España y que esperan a unas 300 personas.

El jefe de Robótica Móvil de Eurecat, Carlos Rizzo, ha destacado la investigación aplicada a la industria, la logística y la agricultura, entre otros sectores, y ha añadido que se van viendo robots más autónomos, capaces de entender su entorno y decidir, "fruto del progreso conjunto de la comunidad ROS".