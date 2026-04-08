Los conflictos en Irán y Gaza agilizan los procesos de radicalización yihadista, según expertos

Archivo - Operación antiyihadista de los Mossos y la Guardia Civil en Martorell (Barcelona) en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los conflictos en Irán y Gaza actúan como "catalizadores" en los procesos de radicalización yihadista, según ha explicado un teniente de la sección de información de la Guardia Civil experto en esta materia durante las jornadas sobre radicalización yihadista organizadas por la asociación ITRAN y celebradas este miércoles en el Casal Maresme en Barcelona.

Lo ha manifestado en una mesa en la que expertos en la materia han hecho un diagnóstico de este fenómeno casi una década después de los atentados del 17 y 18 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona) y que ha estado moderada por el periodista de 'El País', Jesús García.

En la misma línea, un analista estratégico del cuerpo de Mossos d'Esquadra y especialista en radicalización violenta ha afirmado que los discursos de extrema derecha o islamófobos sirven para justificar las narrativas sobre las que se construye el relato del extremismo violento y también tienen una "incidencia", aunque es difícil cuantificar su impacto.

El investigador del CIDOB, Moussa Bourekba, ha expresado que tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, se hicieron diversos análisis y publicaciones sobre posibles oleadas de atentados que iban a sacudir el continente europeo.

Sin embargo, ha dicho que el símil que se hizo entre Hamás y el Estado Islámico o Al-Qaeda "no era del todo correcto", pues la principal diferencia es que Hamas no ha perpetrado ningún ataque fuera de su territorio o de Israel.

El investigador ha recordado que en Europa hubo 98 atentados en 2023, cinco de ellos yihadistas, mientras que en 2024 hubo 58, 24 de esta índole, según los datos de Europol, sin que ninguno de ellos fuese reivindicado por Hamas.

Por eso, ha reconocido que lo que le preocupa más, aunque sin caer en el alarmismo, es el escenario actual en el que un actor estatal, Irán, y otro no estatal, Hezbollah, en el Líbano, "sí que tienen un pasado de acciones fuera de su territorio".

TRUMP

A esto se suma el auge de líderes como Donald Trump, que este martes amenazó con destruir una civilización, o el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, que utilizó el término animales humanos para referirse a los palestinos, además del doble rasero de Europa entre la invasión de Ucrania frente a la de Gaza o Líbano: "¿Qué impacto tiene esto en tu construcción identitaria?", ha expresado Bourekba en referencia a los jóvenes.

Por su parte, el director del Máster de Prevención de la Radicalización de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Torrens, ha lamentado que no se sepa detectar "cuál es el discurso de odio que genera el islamismo radical" y ha dicho que cuando no se hace aparece otro discurso que también es extremista, el de la nueva extrema derecha.

Que los ciudadanos lo confundan, ha subrayado, es normal, pero que políticos y cargos públicos lo hagan "no lo podemos permitir", ha incidido, con el objetivo de que se haga una buena diagnosis de este fenómeno para hacer políticas públicas que tengan un impacto social y que generen cohesión.

JUVENTUD

El analista estratégico de Mossos d'Esquadra ha explicado que el extremismo violento es dinámico y que, aunque el Estado Islámico ha perdido capacidades, la amenaza continúa existiendo, aunque ha mutado hacia nuevas formas.

Ahora, ya no hay grandes atentados dirigidos y perpertrados por organizaciones terroristas, sino "un goteo de acciones de más baja letalidad, pero perpetuados en el tiempo" y cometidos por actores solitarios.

Sobre el perfil de quienes se radicalizan, todos han coincidido en una edad cada vez más temprana, y el analista del cuerpo policial catalán ha dicho que los Mossos han constatado que las organizaciones han hecho "una apuesta clara" por captar a los jóvenes, con la producción y difusión en redes de una propaganda muy visual y atractiva y una simplificación del discurso.

El año pasado en España se detuvo a 100 personas por su presunta vinculación con la radicalización yihadista, la mitad menores de 25 años, si bien el teniente ha señalado que no existe una correlación entre el aumento de los arrestos y un incremento de la radicalidad, sino que lo atribuye a una mayor eficacia de las actuaciones policiales: "Hace años ni soñábamos con identificar casos que se están detectando ahora".

En el mismo sentido, el analista estratégico de Mossos ha manifestado que la parte positiva de la mutación del fenómeno es que ha obligado a las policías a avanzarse y a poner el foco en la monitorización de las redes, aunque sin descuidar los sectores 'offline', y ha afirmado que en quien se radicaliza "hay un acto de voluntad".

A esto ha hecho también referencia la Síndica de Greuges de Barcelona, Esther Giménez-Salinas, durante la inauguración de las jornadas, en la que ha expresado que quienes se radicalizan son cada vez más jóvenes, pero que si se conocen los riesgos y se tiene capacidad de respuesta no todo está perdido: "Si en algún momento podemos intervenir y cambiar las cosas, el punto de esperanza es en los jóvenes".

ATENTADO DEL 17-A

Sobre los atentados del 17-A, Torrens ha afirmado que en Ripoll (Girona), población de la que procedían los terroristas, se hicieron muchas cosas mal y se han continuado haciendo mal después: Fue "un tema a tapar".

El sociólogo ha afirmado que no se trabajó adecuadamente en el instituto público en el que estudiaban algunos de los miembros de la célula y que en la mezquita del imán, Abdelbaki Es Satty, tampoco se supo detectar el islamismo radical, que es previo al terrorismo yihadista.

Bourekba ha añadido que le sorprendió que en 2017 se tuviese una visión "tan reduccionista" de la integración, llegando a afirmarse que estos jóvenes estaban integrados porque hablaban en catalán, y que ese error de diagnóstico derivó en la construcción de una visión en la que el único responsable fue Es Satty y ellos unas víctimas, aunque se sabe que algunos se habían radicalizado antes de conocerlo.

PREVENCIÓN

Sobre las estrategias de lucha contra la radicalización, Bourekba ha subrayado que España empezó relativamente tarde, en 2010-2012, pero que a partir de entonces se ha ido alineando con los marcos europeos, y que es una "verdad incómoda" que la prevención no es popular, porque no se puede demostrar aquello que no sucede, frente a las detenciones, que son tangibles y dan sensación de seguridad.

Además, Torrens ha pedido no confundir las causas de este fenómeno con los catalizadores, dado que a menudo se toman estos segundos como referencia para diseñar políticas públicas y el impacto social es de "ineficacia".