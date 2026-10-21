El congreso CIIIC reunirá en Bilbao a expertos para analizar el futuro de la industria musical

Expertos en políticas culturales analizarán el futuro de la industria musical - UIC BARCELONA

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Congreso Internacional de Investigación en Industrias Creativas (CIIIC) reunirá el 28 de octubre en el Palacio Euskalduna de Bilbao, a expertos en políticas culturales para abordar el futuro de la industria musical y las nuevas formas de consumo cultural.

Se hará en el marco del encuentro de la industria musical BIME, que empezará con la ponencia '¿Quién mantiene viva la música? Cultura, poder y futuro del ecosistema musical', a cargo de Justin O'Connor, profesor de Economía Creativa y Economía de la Cultura en la Universidad de Adelaida (Australia), informa en un comunicado la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que organiza el CIIIC.

Durante la jornada se presentará la plataforma NorthAegis, fundada por el productor e ingeniero de mezcla nominado a los Grammy Joe Marlett: la herramienta basada en IA, que analiza mezclas musicales, busca "acercar la experiencia de profesionales en activo a la formación y el desarrollo de nuevos talentos".

ASOCIACIÓN DE MUJERES DE LA INDUSTRIA DE LA MÚSICA

La Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) presentará durante el congreso una cartografía de mujeres y disidencias de género en la industria musical, liderada por su fundadora Almudena Heredero; y el programa también incluye un informe de la Asociación de Festivales de Música (FMA) sobre el impacto económico del sector.

El CIIIC pretende ser "un espacio de referencia en el ámbito académico", contribuyendo a la generación y transferencia de conocimiento, y en esta segunda edición se presentarán las mesas 'Ecosistemas musicales en transformación' y 'Creación, poder y algoritmos en el ecosistema musical', que incluyen trabajos de investigación elaborados por docentes de universidades españolas.

BIME

BIME Bilbao presentó la programación de su 14 edición en el Museo Vasco, en el que la directora de BIME y decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC, Isabel Villanueva, recordó el objetivo del evento: "Ser un espacio útil para la industria musical, donde todos los que forman parte de ella, desde artistas y profesionales hasta empresas y nuevos proyectos, puedan encontrarse, compartir conocimiento y avanzar juntos".

"Un punto de encuentro donde creación, formación e investigación se conectan con la industria para generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de todo el sector", destacó Villanueva, que fue nombrada Executive Honoree en los Billboard Latin Women in Music 2026 y desde 2025 lidera la apuesta de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de UIC por un plan de estudios que incorpore tecnologías emergentes y con enfoque internacional.

El CIIIC forma parte del programa de BIME Pro, el punto de encuentro para la industria musical internacional que reúne a profesionales empresas y delegaciones de Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Suiza y Países Bajos, entre otros territorios, para "analizar los retos del sector y generar nuevas conexiones y oportunidades de negocio a ambos lados del Atlántico".