Archivo - Un congreso del IrsiCaixa de Barcelona abordará el impacto del microbioma femenino - FUNDACIÓN LA CAIXA - Archivo

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El congreso The Barcelona Debates on the Human Microbiome del centro IrsiCaixa de Barcelona abordará el impacto del microbioma femenino en la salud y cómo puede incidir en afecciones como la endometriosis o contribuir a modelar el ecosistema microbiano de los bebés.

El congreso, que se celebrará en el CosmoCaixa de Barcelona este jueves y viernes, mostrará como el microbioma se ha consolidado como uno de los campos más relevantes de la investigación en la salud humana por su influencia en el metabolismo, la predisposición a enfermedades o la salud reproductiva, informa el centro impulsado por la Fundación La Caixa y la Conselleria de Salud en un comunicado.

El encuentro está coordinado por el investigador principal del IrsiCaixa Roger Paredes, el médico emérito de la Unidad de Investigación del Sistema Digestivo del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron Francisco Guarner y el director de IrsiCaixa Bonaventura Clotet, y se celebrará en la antesala del Día Mundial del Microbioma, el 27 de junio.

"El microbioma femenino será uno de los temas presentes en distintas sesiones por su relevancia tanto para la salud de las mujeres como para la configuración del microbioma durante las primeras etapas de la vida", ha explicado Paredes.

Aunque el microbioma intestinal ha sido el principal foco de la investigación en microbioma, el ecosistema microbiano vaginal está ganando reconocimiento por su papel crucial en la salud femenina y pediátrica.

"Durante mucho tiempo, sin embargo, el microbioma vaginal ha sido un campo infraestudiado debido a una combinación de factores sociales y científicos. Este ecosistema ha sido relegado por considerarse un tema tabú y por percibirse como menos diverso que el microbioma intestinal", ha subrayado la investigadora de la Universidad de Amberes y una de las ponentes del congreso Caroline Dricot.

Dricot ha subrayado que "pese a esa percepción de simplicidad, es mucho más complejo y diverso de lo que se pensaba inicialmente y desempeña un papel fundamental en la salud de las mujeres".

ESTUDIO EN BÉLGICA

Durante su charla, Dricot presentará los resultados del proyecto de ciencia ciudadana Isala, gracias a la participación de 3.345 mujeres sanas belgas de entre 18 y 98 años, que ha permitido elaborar uno de los mapas más completos del microbioma vaginal realizados hasta la fecha.

Los resultados muestran que el 78% de las muestras estaban dominadas por bacterias del género Lactobacillus: "Hemos observado que el microbioma vaginal cambia a lo largo de la vida de las mujeres y que factores como la edad o haber tenido descendencia influyen significativamente en su composición", ha explicado Dricot.

"Lactobacillus crispatus y Lactobacillus jensenii, por ejemplo, se asocian a niveles más elevados de estrógenos y al uso de anticonceptivos, mientras que otros perfiles bacterianos más diversos se relacionan con la menopausia, el parto o la lactancia", ha subrayado.

La composición del microbioma vaginal puede influir en la salud sexual y reproductiva de la mujer, incluyendo el riesgo de vaginosis bacteriana, parto prematuro o complicaciones asociadas a infecciones por el virus del papiloma humano.