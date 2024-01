El Congreso Mundial de Arquitectura de la UIA 2026 analizará cómo el sector transforma la realidad

Se presentarán seis líneas de investigación



BARCELONA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Mundial de Arquitectura de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA) que se celebrará en Barcelona del 28 de junio al 2 de julio de 2026 analizará la capacidad del sector para transformar la realidad.

Se ha explicado este miércoles en la presentación del comisariado del evento, que ha contado con la presencia de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

También han participado la vicepresidenta de la Región I de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), Teresa Táboas; la presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), Marta Vall-llossera, y el decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (Coac), Guillem Costa.

La propuesta ganadora para el comisariado del Congreso es 'Becoming. Architectures for a planet in transition', que es obra de los arquitectos Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella, Carmen Torres y José Zabala.

A partir de ahora y hasta la celebración del encuentro, el equipo de comisarios "convertirá Barcelona y su área metropolitana en un laboratorio de investigación arquitectónica".

El trabajo se centrará en seis líneas de investigación, que contarán con la participación de colaboradores nacionales e internacionales.

"CAPITAL MUNDIAL"

Rodríguez ha destacado que la celebración del encuentro convertirá Barcelona en "capital mundial y un referente" de la arquitectura.

Ha añadido que la arquitectura "va a permitir afrontar muchos desafíos" para mejorar la vida de las personas, y ha señalado que las ciudades deben estar acomodadas a la manera de compartir y vivir de sus ciudadanos.

Capella ha celebrado la colaboración entre las diferentes administraciones y que la arquitectura debe ayudar a afrontar retos como el acceso a la vivienda o la concentración de población en zonas urbanas.

Ha dicho que "ser el epicentro internacional del debate arquitectónico y urbanístico es una gran oportunidad y una gran responsabilidad" para Barcelona y Catalunya.

Collboni ha explicado que el congreso es "la culminación de un camino" que se inició en 2019 y que quiere destacar el papel clave que la arquitectura ha tenido en la transformación de Barcelona.

Ha asegurado que será "una gran oportunidad para explicar" el modelo de desarrollo urbano de Barcelona y para aprender de otros modelos.

SOSTENIBILIDAD

Táboas ha destacado que la arquitectura se sustenta sobre tres pilares: la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social.

"Son temas en los que los arquitectos debemos asumir nuestra responsabilidad", ha añadido y ha recordado que el sector debe dar respuesta a los grandes retos actuales.

Vall-llossera ha señalado que los congresos de arquitectura "pueden ser útiles para abordar los retos de la sociedad".

Ha agradecido la implicación de los diferentes gobiernos en la transformación de las ciudades y ha puesto en valor que el comisariado se haya elegido por primera vez a través de un concurso público.

Costa ha adelantado que durante el encuentro se debatirá sobre el futuro de la profesión y ha mostrado su esperanza de que tenga "un verdadero impacto en la sociedad".

"Este congreso no solo busca obtener la máxima relevancia para los arquitectos, pretende alcanzar conclusiones que aporten conocimientos y prácticas con impacto real en el día a día de las personas y en el futuro", ha dicho.