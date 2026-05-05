El Consejo Asesor de la Rambla de Barcelona plantea convertir antiguos hoteles en viviendas

Obreros trabajando en una obra en Las Ramblas de Barcelona, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de la Rambla, el órgano formado por la sociedad civil para asesorar al Ayuntamiento de Barcelona en la transformación del paseo, ha propuesto impulsar un plan específico para convertir antiguos hoteles y edificios vacíos en viviendas sociales.

Así lo recoge el primer documento elaborado por el Consejo, que han presentado este martes al alcalde, Jaume Collboni, y que contempla acciones en 6 ámbitos: vivienda, cultura, actividad económica, movilidad, gobernanza y mercado de la Boqueria.

En materia de vivienda, piden un plan que promueva el uso residencial en el paseo y propone transformar espacios anteriormente dedicados a la actividad económica en pisos, imitando la experiencia de otras capitales europeas como Amsterdam.

En declaraciones a la prensa, el presidente del Consejo Asesor, Joan Oliver, ha señalado que esta propuesta necesitaría "de un pacto de consenso político muy general" para desarrollarse de forma sólida a 30 años vista, y ha rechazado poner ningún ejemplo de hotel o edificio.

Por su parte, el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, ha afirmado que las propuestas del Consejo sobre vivienda "están encima de la mesa y, por tanto, son interesantes", aunque advierte de que requieren de consenso técnico, político y social.

RAMBLA CULTURAL

Oliver ha explicado que la vivienda es uno de los objetivos centrales del documento, junto a la recuperación del espacio público para los vecinos y la necesidad de hacer que la cultura sea un elemento vertebrador de la nueva Rambla.

Ha sostenido que el paseo debe ser la infraestructura cultural más grande de Barcelona y que el objetivo es convertirlo en un "microclúster" que incentive el negocio cultural, creando una nueva identidad y que actúe como puerta de conexión con el resto de la ciudad.

En este sentido, Pera ha afirmado que todos los cambios de la Rambla "influirán sobre los barrios" a su alrededor, lo que prevé que ayude a la ciudad para generar nuevas dinámicas y reforzar el derecho de los vecinos a seguir viviendo en la ciudad, según él.

COMERCIO Y VECINOS

A nivel comercial, el Consejo defiende la reconversión comercial del paseo, especialmente en el caso de locales con contratos o licencias a punto de caducar, unificar los criterios de imagen y experiencia comunes e instaurar una identidad común en la cartelería y los escaparates.

También se proponen impulsar el comercio de proximidad y reivindicar el papel de la Boqueria, con medidas específicas para redirigir el uso del mercado hacia los barceloneses, con un servicio de inspección específico y limitando las terrazas en pasillos laterales.

Por otro lado, el Consejo plantea crear espacios de encuentro para vecinos en el paseo, como mercados temporales y fiestas populares, y crear una programación con reserva de espacios y horas para llevar a cabo actividades en la Rambla.