El Conselh Generau d'Aran (Lleida) aprueba los presupuestos para 2026, con 49 millones de euros

Imagen de la sesión extraordinaria del Pleno del Conselh Generau d'Aran. - CONSELH GENERAU D'ARAN

LLEIDA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Conselh Generau d'Aran (Lleida) ha aprobado los presupuestos de la máxima institución de la Val d'Aran con una cantidad de 49 millones de euros durante una sesión extraordinaria este viernes, informa el organismo en un comunicado.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha afirmado que este presupuesto responde a la voluntad del Govern del Aran de consolidar los servicios públicos en el territorio a través del despliegue del autogobierno aranés.

También ha añadido que están "a la espera" de la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat para incorporar las partidas referentes a la mejora de los traspasos y avances que haya respecto al nuevo modelo de financiación.

SANIDAD Y TERRITORIO La partida económica más importante del texto es la asignada al Departamento de Salud y Bienestar, con 23.951.000 euros, un incremento de 1,6 millones para contratar profesionales y para la atención farmacológica, entre otros, especialmente la derivada de la atención oncológica, ha detallado el Conselh Generau.

Respecto al ámbito de Territorio, Ganadería y Medio Ambiente, los presupuestos mantienen las ayudas para el ganado no retornado y el desaparecido por la convivencia con grandes carnívoros, y se ha previsto también una partida de 40.000 euros para impulsar los trabajos forestales en el centro logístico de biomasa ubicado en Les (Lleida).

OTRAS PARTIDAS

Respecto al turismo, la partida pasa por el cumplimiento del convenio con la Agencia de Turismo de Catalunya, con una dotación de 22.000 euros, y la destinada al convenio entre Baquèira y el Conselh para la promoción turística en Toulouse, en Francia, y en Madrid, por 25.000 euros cada una.

El organismo también ha destacado la partida de 50.000 euros para el Plan de Gestión del Paisaje y Protección de los Pueblos y la partida correspondiente al convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para el impulso de la innovación.