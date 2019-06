El Consell Català de l'Alimentació servirá para impulsar un pacto de política alimentaria

Publicado 07/06/2019 14:48:07 CET

Jordà defiende que debe servir como un "Parlament de la Alimentación"

BARCELONA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Teresa Jordà, ha sostenido que el Consell Català de l'Alimentació debe servir para impulsar el Pacto para la Política Alimentaria.

Lo ha dicho en la presentación este viernes en el Parlament de este órgano que se ha ideado como espacio de análisis, debate y propuesta de las políticas agroalimentarias y que está adscrito a su Conselleria, pese a estar cogestionado entre el Govern y los actores implicados.

Jordà ha remarcado que el Pacto para la Política Alimentaria debe dibujar "hacia dónde quiere ir Catalunya en los próximos años en materia de alimentación", y abordar cómo conseguir que las mujeres del mundo agrario estén más presentes en la toma de decisiones y se fijen líneas estratégicas para que los jóvenes no se vayan del territorio.

Ha expuesto que el consejo debe desarrollarse como un "Parlament de la Alimentación" en el que se discutan cuestiones sobre alimentación y tenga una visión transversal en la que se escuche a los diferentes agentes del sector.

La consellera ha defendido que el Consell Català de l'Alimentació es una "herramienta de país", y ha criticado que el desarrollo de este órgano se tuvo que parar por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

También ha participado a través de un vídeo la exconsellera de Agricultura, Meritxell Serret, que fue la encargada de impulsar este órgano durante la legislatura pasada.

Serret ha explicado que se decidió apostar por este órgano porque la Conselleria debía asumir la responsabilidad de elaborar una "política alimentaria de país", y avanzar hacia una visión más global, integral, transversal y pluridisciplinar.

TORRENT

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha cerrado la presentación del Consell Català de l'Alimentació, y ha recalcado que la alimentación es uno de los "retos de país" que tiene Catalunya en el futuro más inmediato.

Ha señalado que la alimentación incide en diferentes aspectos de la vida y la salud de los ciudadanos, y ha advertido de su impacto en la emergencia climática, sobre todo, con un modelo de consumo insostenible que compra productos de otros países.

Torrent ha enfatizado que la alimentación, la producción y la capacidad crítica como consumidores son tres elementos centrales en las políticas agroalimentarias: "Somos lo que comemos. Seremos lo que produciremos. Y lo que produciremos será lo que consumimos".

DEBATE

Durante la presentación se ha realizado un debate sobre alimentación con los cocineros Carme Ruscalleda y Joan Roca y el catedrático en Nutrición Abel Mariné, y en el que ha participado a través de un vídeo el cocinero Ferran Adrià.

Ruscalleda ha apostado por la formación y la pedagogía en la alimentación, y Roca ha coincidido en que se tiene que "prestar atención a la educación" y que los más pequeños aprendan a cocinar en la escuela.

Adrià ha abogado por que el Consell Català de l'Alimentació se convierta en una "buena universidad" de este sector, y ha avisado de que resultaría impensable que no se tuviera una igual en otros ámbitos económicos.

"Si no hay estudios muy importantes y no sale gente muy buena no podemos ir hacia delante" en la alimentación, ha argumentado Adrià.