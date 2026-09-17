El Consell d'Infermeres alerta de que Catalunya sólo tiene el 41% de las comadronas recomendadas

Tres de las autoras del estudio - CCIIC

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) ha alertado este jueves de que Catalunya tiene 952 comadronas en activo, "el 41% de las 2.315 profesionales que recomiendan los modelos de continuidad de cuidados", por lo que se necesitarían 1.363 más.

Así lo ha informado el CCIIC este jueves en la presentación del informe 'Anàlisi de la necessitat de llevadores a Catalunya', que por demarcaciones ubica en Barcelona a 669 comadronas, mientras que Tarragona tiene 116, Girona 89 y Lleida 78.

Según datos del estudio, esta situación "compromete gravemente" la atención especializada en salud afectiva, sexual y reproductiva a la población y se verá agravada por la jubilación de 1 de cada 4 profesionales en activo, en un período de 15 años.

"Concretamente, 141 de aquí a 2035 y 229 hasta 2040", han explicado las vocales comadronas Eva Adarve (COIB) y Marta Figueras (COIGI) que han participado en la presentación.

Por provincias, en 2040, se habrán jubilado el 18% de las comadronas de Barcelona (171), el 1,6% de las de Girona (15), el 3,5% de las de Tarragona (33) y el 1,1% de las de Lleida (10) y, como ejemplo de la carga asistencial, el informe apunta que cada comadrona atiende a 65 personas gestantes de media por año, frente a un ratio recomendado de 40.

INVERSIONES

Ante el aumento progresivo de la demanda, el CCIIC pide "que se destine el 0,030% del presupuesto actual de Salud", a ampliar las plazas de formación y mejorar las condiciones laborales con el objetivo de atraer y fidelizar las matronas dentro del sistema sanitario catalán.

El análisis aporta evidencia científica sobre cómo la inversión en comadronas aumenta la resiliencia del sistema de salud, es sostenible, tiene retorno económico y mejora la atención a las personas.