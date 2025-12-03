El Consell de Navegació i Port analiza los avances en proyectos estratégicos de Port de Tarragona

Momento de la reunión del Consell de Navegació i Port - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Navegació i Port ha celebrado su encuentro anual este miércoles donde ha analizado los avances en proyectos estratégicos de la Autoritat Portuària de Tarragona, entre ellos la evolución de las infraestructuras esenciales (APT).

El órgano tiene como objetivo ofrecer asistencia y información a la Capitanía Marítima y al presidente de la APT y reúne a representantes de instituciones, empresas y entidades interesadas en el buen funcionamiento del puerto y del comercio marítimo, informa Port de Tarragona en un comunicado.

En este nuevo encuentro, se han presentado los avances en los proyectos estratégicos, se han tratado cuestiones vinculadas con cambios normativos y se ha detallado la evolución de infraestructuras esenciales para la competitividad presente y futura del enclave portuario tarraconense.

El desarrollo urbanístico de la Zona de Actividades Logísticas y las estaciones intermodales de la Boella y Guadalajara - Marchamalo han sido uno de los temas destacados.

En este sentido, se ha puesto en valor el papel que tendrán estos espacios en el incremento del tráfico portuario, especialmente, en cuanto carga general con y sin contenedor, y en el impulso al transporte ferroviario de mercancías con origen o destino en el Puerto.