El Consell de la República impulsa el Fons Nacional para la "soberanía financiera" de Catalunya

El presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, durante la conferencia titulada 'De la nació a l'Estat. Exercim units la sobirania per fer efectiva la independència' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada (Francia) - CONSELL DE LA REPÚBLICA

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de la República, Jordi Domingo, ha anunciado este viernes que la entidad trabaja en la creación del Fons Nacional Català, una herramienta de "soberanía financiera" para canalizar recursos económicos al margen del Estado, según ha anunciado el Consell en un comunicado.

Así lo ha avanzado durante la conferencia 'De la nació a l'Estat. Exercim units la sobirania per fer efectiva la independència' en el marco de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) en Prada de Conflent (Francia).

Domingo ha añadido que en septiembre presentarán nuevas iniciativas de internacionalización del conflicto político, en sus palabras, y ha defendido que el Consell de la República es la única institución que deriva directamente del referéndum del 1-O y de la declaración de independencia de Catalunya del 27 de octubre de 2017.

Asimismo, ha asegurado que Catalunya sufrió "un expolio fiscal" récord en 2024 de 25.655 millones de euros, el equivalente al 8,1% del PIB catalán, según ha afirmado refiriéndose a datos del Idescat.

"Este drenaje sistemático de recursos nos condena a una dependencia estructural y nos impide desplegar las políticas que el país necesita", ha afirmado Domingo, que ha insistido en que el Estado español se encuentra en un proceso de descomposición institucional, económica y democrática, textualmente.