Las conselleras Parlon y Paneque se desplazan al lugar del descarrilamiento en Gelida

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, y la consellera de Interior, Núria Parlon, se han desplazado al lugar donde esta noche se ha producido un descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies en Gelida (Barcelona) con el resultado de un muerto y al menos 15 heridos.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa por su hospitalización, ha informado en la red 'X' que las dos conselleras han acudido al lugar "para seguir de primera mano la evolución de la situación y el despliegue de los servicios de emergencia sobre el terreno".

Los hechos se han producido tras la caída de un muro de contención que ha impactado sobre el tren, lo que ha obligado a activar la fase de prealerta del Plan Ferrocat; también se han trasladado 11 ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) y un equipo de los Bombers de la Generalitat movilizado en la zona.