La Conselleria de Cultura prevé un presupuesto de 524 millones (+29%), un 1,7% del total

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha explicado este miércoles que el proyecto de Presupuestos 2026 prevé 524 millones de euros para el departamento, un 29% más que 2023, y ha subrayado que se alcanzará el 1,7% del total para la cultura si se suman los departamentos de Cultura y Política Lingüística.

En su comparecencia en el Parlament para presentar la previsión de Presupuesto, ha destacado que son 118 millones más los 406 presupuestados en 2023, año de las últimas cuentas aprobadas y en que se incluía Política Lingüística: "Son los presupuestos más altos de la historia para la cultura".

Hernández ha defendido que es un incremento "muy importante, inédito en Catalunya, para desplegar políticas culturales robustas", y ha afirmado que el porcentaje de aumento está por encima de la media de los departamentos.

La consellera ha afirmado que se alcanza el 1,7% del presupuesto de la Generalitat, 2 décimas más que el 1,5% de 2023, cuando también se incluía Política Lingüística --ahora con departamento propio--, y ha mostrado su compromiso de asumir el 2% durante este mandato.

Hernández ha dicho que, en este presupuesto, el gasto en cultura por habitante de la Generalitat crece hasta los 70,65 euros, con un aumento del 27%, y que si se suman todas las administraciones en Catalunya llega a los 208,4 euros.

Entre otras medidas, se destinan 91 millones al conjunto de equipamientos y proyectos culturales del sector público, tanto propios como participados, con un incremento del 32%; y 226,3 millones (el 43% del presupuesto de Cultura) son para ayudas y subvenciones que otorga el Departament, un 37% más que en 2023.

INVERSIONES HASTA 2029

Se destinarán 184,8 millones hasta 2029 para inversiones en Equipamientos Nacionales, como la rehabilitación de la Foneria y la ampliación del Arxiu Nacional de Catalunya.

También contempla 75 millones hasta 2029 en la puesta en marcha de Reservas Nacionales Mancomunadas, con un almacén que acogerá y gestionará los fondos de los museos catalanes, dando respuesta a su demanda logística y de espacio, y la consellera ha explicado que el presupuesto también prevé elaborar un Mapa de residencias artísticas y centros de creación.

Hernández ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para la aprobación de unas cuentas que "Catalunya necesita y la cultura también", y ha pedido avalarlos para dotar a la cultura de los recursos necesarios, así como encontrar consensos para ello.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

La diputada de ERC Raquel Sans ha asegurado que su grupo es consciente de la necesidad de Presupuestos y que no quiere bloquear las cuentas, pero que no lo pueden hacer por "un incumplimiento previo de un acuerdo anterior" con el IRPF.

Jordi Bertran (Junts), Lorena Roldán (PP) y Javier Ramírez (Vox) han reprochado al Govern, en sendas intervenciones, que no se alcance el 2%, y que el 1,7% sea sumando Política Lingüística; Susanna Segovia (Comuns) ha afirmado que se debería sistematizar cómo se calcula el 2%, a lo que Rocío García (PSC) ha recordado a Junts los presupuestos de Cultura cuando gobernaba y ha reprochado a Vox que llamara "trilera" a la consellera.

Ante ello, la consellera ha defendido que no hay "baile de cifras" con el porcentaje y ha subrayado que se calcula de la misma manera que estaba en las cuentas de 2023: si se descontara la parte de Política Lingüística, se pasaría estrictamente en el ámbito de Cultura del 1,3% al 1,5%.