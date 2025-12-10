La conselleria de Justicia y el Banc de Sang i Teixits renuevan su convenio hasta 2029

El conseller de Justicia y Calidad Democráctica Ramon Espadaler en la foto de familia tras firmar el convenio - GOVERN

BARCELONA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat y el Banc de Sang i Teixits han renovado este miércoles su convenio para los próximos cuatro años (con opción de prórroga), que establece el mecanismo de colaboración para la obtención de tejidos humanos destinados al uso clínico y a la investigación en la sanidad pública.

Este acuerdo, que también vincula al Servei Català de Salut, el Hospital Clínic de Barcelona y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) tiene como objetivo aumentar la donación de tejidos, mejorar la calidad de los procesos, optimizar los recursos públicos e incrementar los resultados en la obtención de tejidos, informa el Govern en un comunicado.

El convenio firmado este miércoles renueva el vigente desde 2021, da continuidad a la colaboración entre las partes implicadas y tiene una duración prevista de cuatro años prorrogables a cuatro más y, según las partes, el balance del convenio anterior es "muy positivo", ya que ha dado los resultados esperados.