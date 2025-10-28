La Conselleria de Territorio y el Incasòl ampliarán sus plantillas

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque. - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado ampliar la plantilla del Departamento de Territorio y del Institut Català del Sòl (Incasòl) para responder al incremento de funciones y proyectos que han asumido este año.

En un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes, concreta que ha acordado ampliar en un total de 25 nuevas dotaciones la Conselleria y en 31 el Incasòl.

El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica se encarga de las políticas de ordenación del territorio y de paisaje, urbanismo y arquitectura.

El incremento de efectivos serviría para "responder ante los retos de la crisis de la vivienda y el desarrollo del suelo de actividad económica e industrial".

En cuanto al Incasòl, adscrito a la Conselleria, el Govern pretende sumar plantilla con motivo de la ampliación de servicios en relación con la gestión del suelo, la promoción de vivienda protegida y la asistencia en los municipios rurales.