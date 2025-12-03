Constituido el grupo para promover las lenguas oficiales en plataformas de vídeo a petición

Imagen de archivo - Sede del CAC - CAC - Archivo

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo para la Promoción de las Lenguas Oficiales de las Comunidades Autónomas se ha constituido formalmente y ha iniciado los primeros trabajos para fomentar la presencia de las lenguas oficiales en las plataformas de vídeo de petición.

La primera reunión fue este martes y el grupo está integrado por tres reguladores audiovisuales de España: el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), informa el CAC en un comunicado este miércoles.

En el encuentro del grupo, que coordina el presidente del CAC, Xevi Xirgo, participaron también representantes de las autonomías con lengua propia pero sin consejo audiovisual --Galicia, Navarra, el País Vasco y las Baleares--, así como representantes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Xirgo ha asegurado que proponen "avanzar para mejorar la prominencia del catalán, del euskera y del gallego en las plataformas de servicios de televisión a petición".

En la reunión se presentó el informe realizado por el CAC 'El català en els catàlegs de les OTT' y se analizó la constitución de los fondos de ayudas para impulsar el doblaje y la subtitulación, así como la elaboración de un catálogo de toda la producción doblada o subtitulada en las lenguas oficiales del Estado.

También se ha tratado la "prominencia" del doblaje y la subtitulación en las plataformas de vídeo a petición en países con realidades plurilingüísticas.