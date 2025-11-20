La constructora catalana VOPI 4 cumple 35 años tras más de 500 proyectos para más de 200 clientes

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La constructora catalana VOPI 4 ha cumplido 35 años, en los que ha ejecutado más de 500 proyectos para más de 200 clientes públicos y privados, informa este jueves en un comunicado.

Nació en Barcelona en 1990 como empresa familiar de movimiento de tierras, hoy la dirige la segunda generación y tiene "un alto grado de especialización" en edificación residencial, no residencial, logística y obra civil e industrial.

En 2020 había facturado 110 millones de euros y en 2024 alcanzó los 150; la obra civil/industrial representa el 40% de la facturación, la edificación no residencial el 20% y la edificación residencial el 40%.

La compañía atribuye su crecimiento de los últimos años en gran parte a proyectos de gran envergadura, como las adjudicaciones del BlueTechPort del Puerto de Barcelona y la Estación de Bombeo de Aguas Pluviales de la ACA en Castelldefels (Barcelona), además de edificios residenciales.

Otros proyectos en su historia son rehabilitar la Torre Vertical (la Torre Sabadell en la Diagonal de Barcelona); construir la Torre Barceló en Mataró, el edificio más alto del Maresme (Barcelona) con 89 metros; renovar el Hospital Joan XXIII de Tarragona, incluido un nuevo edificio principal aún en construcción; el Badaport, edificio de 206 viviendas para la Llave de Oro en la zona del Puerto de Badalona; la Plataforma Logística 'Plaza de Zaragoza' para Inditex, y la nueva planta de baterías de Seat en Martorell (Barcelona).

RECONOCIMIENTOS

Entre sus reconocimientos destaca el premio de este año como constructora del Data Center de Merlin-Edged, proyecto galardonado con el Premio Albert Vilalta a la Mejor Infraestructura y Equipamiento de Catalunya 2024; y en 2024 recibió el Premio Consejo Asesor de Infraestructuras de Catalunya como constructora por la obra 'DFactory - La fábrica del futuro'.

Vopi 4 trabaja con un Programa de Gestión Ambiental avalado por la certificación del Sistema de Gestión Integrada, con normas como las ISO 9001, ISO 14001 o EMAS, y ha obtenido el sello 'Registro de Huella de Carbono' del Gobierno.

En RSC, contribuye con la Fundación Pasqual Maragall, la Fundación BarcelonActua y la Obra Social Sant Joan de Déu.