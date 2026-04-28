La consulta de ITS para adolescentes del Vall d'Hebron de Barcelona atiende 41 pacientes en 2025

Espiau atendiendo a los medios. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consulta de infecciones de transmisión sexual (ITS) para adolescentes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, situada en el Centro de Salud Internacional y Enfermedades Transimisibles Drassanes-Vall d'Hebron, atendió un total de 41 pacientes de entre 13 y 17 años en 2025.

En declaraciones a los medios de este martes, la pediatra de la Unidad de Patología Infecciosa e Inmunodeficiencias de Pediatría del Hospital Vall d'Hebron Maria Espiau ha apuntado que la clamidia y la infección gonocócica (gonorrea) son las más frecuentes, "igual que en otros grupos de edad".

"El tratamiento, por suerte, es relativamente sencillo y fácil de hacer. En el caso de la clamidia, se trata de un tratamiento antibiótico oral que se debe hacer a lo largo de la semana, y en el caso de la infección gonocócica, es un tratamiento inyectable con una dosis", ha añadido.

16 AÑOS DE MEDIA

En 2025, la edad promedio de los adolescentes atendidos fue de 16 años, siendo los principales motivos de asistencia el cribado de ITS en asintomáticos (16 pacientes) y sintomatología compatible con ITS (9), mientras otros habían tenido contacto con personas con ITS o sufrido violencia sexual.

En 22 de los 41 adolescentes que asistieron a la consulta se diagnosticó una ITS, algunos de los cuales presentaban más de una infección: 'Neisseria gonorrhoeae' en 6 pacientes; 'Chlamydia trachomatis' en 12; escabiosis en 2; sífilis en 2, y un caso de 'Trichomonas vaginalis' y otro de 'Molluscum contagiosum'.

Asimismo, se inició en un paciente adolescente la profilaxis preexposición (PrEP), el tratamiento farmacológico que ayuda a prevenir la infección por VIH, pero no el resto de infecciones.

DRASSANES EXPRÉS

En 2025, el Vall d'Hebron amplió a la franja de 13 a 17 años el programa Drassanes Exprés, de cribado y diagnóstico rápido de ITS, hasta entonces disponible solo para adultos, que permite obtener los resultados 3 horas después de hacerse las pruebas.

Con este método se detectaron 8 ITS --6 clamidias y 2 gonorreas-- de pacientes entre 13 y 17 años, de un total de 23 que usaron el programa.

DESCENSO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Espiau ha explicado que la incidencia "ha ido aumentando" entre los adolescentes desde la puesta en marcha de la consulta en 2019, algo que achaca, en parte, al avance de la edad de inicio de relaciones sexuales; sin embargo, en los últimos 2 años ha habido un ligero descenso.

Ha apuntado también que "parece que el uso del preservativo ha ido disminuyendo en los últimos tiempos" y ha remarcado la importancia de usarlo, así como de otros métodos de prevención como las vacunas, la PrEP y los cribados rutinarios.

MÁS PRUEBAS

La pediatra ha señalado también que "todavía hay muchas personas que podrían beneficiarse de hacerse pruebas" y ha remarcado la insistencia de hacer estudios de contactos para evitar reinfecciones.

Asimismo, ha celebrado que muchos pacientes acudan con sus amigos o con sus padres, o habiéndolo hablado ya en casa, algo que anima a los adolescentes a hacer.