Las consultas externas del hospital Parc Taulí podrán estar en la Caserna de Sabadell (Barcelona)

Illa destaca la cooperación entre administraciones para desafectar el antiguo cuartel

Illa durante su discurso
Illa durante su discurso - GENERALITAT DE CATALUNYA - RUBÉN MORENO
Europa Press Catalunya
Publicado: jueves, 24 septiembre 2026 14:30
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BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este jueves la desafectación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell (Barcelona), que será municipal y podrá acoger las consultas externas del Hospital Parc Taulí de la ciudad.

Lo ha anunciado durante un acto en el hospital, donde también han participado la alcaldesa, Marta Farrés, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, informa el Govern en un comunicado.

En su discurso, Illa ha destacado la cooperación entre administraciones para resolver un litigio que llevaba años paralizado, y ha subrayado la "tenacidad" del Ayuntamiento y del Ministerio del Interior, además de la ayuda de la Generalitat para desbloquearlo.

Así se podrá "seguir dando una atención sanitaria de excelencia en Sabadell", y por eso este viernes se reunirán el Gobierno y el Ayuntamiento para que estos terrenos queden en manos de la Generalitat y así iniciar la ampliación del hospital.

El edificio, vacío durante 28 años, ocupa una parcela de más de 9.200 m2 y ahora recuperará sin coste para la ciudad, después de que el Ministerio haya acordado la desafectación y el retorno al Ayuntamiento.

DESCONGESTIONAR ESPACIOS

Será un espacio de consultas externas junto al Taulí, lo que podrá "descongestionar espacios hospitalarios" y reforzar la capacidad del centro para atender necesidades crecientes del territorio: se prevé que salgan del circuito diario del hospital unos 4.000 usuarios que ahora comparten espacio con los ingresados.

En el antiguo cuartel se quiere ubicar, además de consultas externas y gabinetes, un hospital de día y servicios de diagnóstico para la imagen, farmacia ambulatoria, extracciones, rehabilitación y un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP): el proyecto son unos 17.500 m2 de superficie construida.

La inversión total prevista es de 70 millones de euros, entre la redacción del proyecto, la obra y el equipamiento.

Primero se hará el planeamiento, la cesión del terreno y la redacción del plan funcional; después habrá que licitar y redactar el proyecto, licitar y ejecutar la obra, y equipar el nuevo centro.

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