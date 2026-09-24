Las consultas externas del hospital Parc Taulí podrán estar en la Caserna de Sabadell (Barcelona)

Illa durante su discurso - GENERALITAT DE CATALUNYA - RUBÉN MORENO

BARCELONA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este jueves la desafectación del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell (Barcelona), que será municipal y podrá acoger las consultas externas del Hospital Parc Taulí de la ciudad.

Lo ha anunciado durante un acto en el hospital, donde también han participado la alcaldesa, Marta Farrés, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, informa el Govern en un comunicado.

En su discurso, Illa ha destacado la cooperación entre administraciones para resolver un litigio que llevaba años paralizado, y ha subrayado la "tenacidad" del Ayuntamiento y del Ministerio del Interior, además de la ayuda de la Generalitat para desbloquearlo.

Así se podrá "seguir dando una atención sanitaria de excelencia en Sabadell", y por eso este viernes se reunirán el Gobierno y el Ayuntamiento para que estos terrenos queden en manos de la Generalitat y así iniciar la ampliación del hospital.

El edificio, vacío durante 28 años, ocupa una parcela de más de 9.200 m2 y ahora recuperará sin coste para la ciudad, después de que el Ministerio haya acordado la desafectación y el retorno al Ayuntamiento.

DESCONGESTIONAR ESPACIOS

Será un espacio de consultas externas junto al Taulí, lo que podrá "descongestionar espacios hospitalarios" y reforzar la capacidad del centro para atender necesidades crecientes del territorio: se prevé que salgan del circuito diario del hospital unos 4.000 usuarios que ahora comparten espacio con los ingresados.

En el antiguo cuartel se quiere ubicar, además de consultas externas y gabinetes, un hospital de día y servicios de diagnóstico para la imagen, farmacia ambulatoria, extracciones, rehabilitación y un Centro de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP): el proyecto son unos 17.500 m2 de superficie construida.

La inversión total prevista es de 70 millones de euros, entre la redacción del proyecto, la obra y el equipamiento.

Primero se hará el planeamiento, la cesión del terreno y la redacción del plan funcional; después habrá que licitar y redactar el proyecto, licitar y ejecutar la obra, y equipar el nuevo centro.