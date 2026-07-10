Consum inicia una campaña de inspección en la venta de gafas para el eclipse solar del 12 de agosto

Archivo - Eclipse total solar desde la nave Orión, a 6 de abril de 2026. - NASA - Archivo

BARCELONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Consum ha iniciado una campaña de inspección en la venta física y en línea de gafas para el eclipse solar del próximo 12 de agosto, informa la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat este viernes.

El objetivo de la campaña es comprobar que los productos cumplen con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa europea y se revisarán 15 modelos comercializados en Catalunya para verificar el cumplimiento de la normativa.

Los controles se enmarcan en una campaña estatal en la que también participan Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Madrid, y en la que se revisan 75 modelos de gafas.

Los inspectores revisarán que el producto incorpora el marcaje CE, que indica que cumple la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, que el fabricante o importador están debidamente identificados y que las instrucciones de uso y seguridad son accesibles.

En las ventas por Internet, también se comprueba que la información obligatoria sea visible antes de formalizar la compra, y en caso de que haya incumplimientos, Consum puede adoptar medidas cautelares inmediatas como la inmovilización o retirada de los productos.