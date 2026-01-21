El Contenedor Solidario del Puerto de Barcelona recauda 2.720 kilos de productos alimentarios

Archivo - El Contenedor Solidario del Puerto de Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad portuaria del Puerto de Barcelona ha donado 2.720 kilos de productos alimentarios que se han donado al Banco d'Aliments para familias vulnerables, informa la infraestructura este miércoles.

El Contenedor Solidario es una iniciativa que este año ha cumplido 20 años y que tiene el objetivo de recaudar alimentos y permite a empresas, organizaciones y trabajadores "aportar su grano de arena a la campaña 'El Gran Recapte'".

El jefe de Organización y Sostenibilidad del Puerto de Barcelona, Francesc Bonada, ha puesto en valor el compromiso de la comunidad portuaria con la iniciativa y ha destacado las "dos décadas" en las que se ha celebrado.