Los contratistas catalanes reclaman actualizaciones de precios para evitar concursos desiertos

Aseguran que este año ya ha pasado en 54 obras por valor de 15,7 millones

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC) ha reclamado que se apliquen fórmulas para actualizar los precios de las licitaciones de obra pública para evitar que los concursos queden desiertos.

Lo han dicho este jueves en rueda de prensa el presidente de la entidad, Joaquim Llansó, y el secretario general, Ignasi Puig, que han pedido que esta revisión se realice justo antes del inicio del contrato y durante la duración de las obras.

Han señalado que durante 2021 quedaron desiertas 296 obras en Catalunya por un valor total de 66 millones de euros y que hasta el 6 de junio, ya se acumulaban 54 obras desiertas por un valor total de 15,7 millones de euros.

Puig ha recordado que la entidad ha lanzado una propuesta para que todas las licitaciones incorporen estas fórmulas de actualización, que ha recordado que ya existen y que han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Ha lamentado que los mecanismos de revisión de precios aprobados hasta el momento no sean automáticos en las licitaciones de los entes locales, que deben adherirse voluntariamente, por lo que la entidad ha iniciado una campaña de información a los ayuntamientos.

PERSPECTIVAS PARA 2022

Llansó ha explicado que se prevé que 2022 sea "un año complicado" en la construcción de obra pública, ya que aunque los datos de la primera parte del año son, en sus palabras, positivos, hay una incertidumbre que ha definido como total.

Ha explicado que en algunos datos hay buenas perspectivas si se comparan con los dos últimos años, marcados por la pandemia, pero no con 2019, y ha celebrado que durante el primer trimestre se hayan licitado 972 millones de euros en obra pública en Catalunya.

Ha señalado que estas buenas perspectivas se ven amenazadas por la inflación, el conflicto de Ucrania y la "gestión ineficiente y lenta de los fondos europeos".

FALTA DE EJECUCIÓN

Llansó ha mostrado la preocupación de la entidad por la baja ejecución presupuestaria en infraestructuras y ha señalado que no es un problema solo del Gobierno, ya que la ejecución de las obras impulsadas por la Generalitat está entre el 60% y el 65% de media en los últimos años.

"Hay muchas obras que tienen en problemas que no son 'a posteriori', pero no hay explicación clara. Hemos pedido que nos expliquen el porqué se para cada obra, ya que si no, entendemos que es por falta de voluntad política", ha apuntado.

Ha dicho que "quizás" se deberían hacer presupuestos más seguros, que incluyan menos obras, a cambio de ejecutarlas todas, y ha recordado que el incumplimiento de las inversiones previstas en los presupuestos significa incumplir una ley.