Los contratos de alquiler en Girona suben un 24% en el primer trimestre, según Cambra de la Propietat

Archivo - Varias personas en el festival 'Temps de Flors 2026', en el casco histórico de la ciudad, a 9 de mayo de 2026, en Girona, Catalunya, (España). Girona se convierte en un gran jardín durante la 71 fiesta 'Temps de Flors', una cita que tiene lugar - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

GIRONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por la Cambra de la Propietat Urbana de Girona sobre el mercado del alquiler durante el primer trimestre de 2026 refleja un incremento del 24% en los contratos registrados en la ciudad de Girona respecto al mismo periodo del año anterior.

La tendencia al alza se ha replicado en otros puntos de la demarcación: en Figueres y en los municipios de la zona costera los arrendamientos formalizados han crecido un 14%, mientras que en Olot se ha registrado un repunte más moderado, del 4%, ha informado la entidad en un comunicado este miércoles.

Desde la Cambra destacan que el dato "más sorprendente" es el cambio de tendencia en el cómputo global de contratos, que acumulaba caídas continuadas desde 2021.

En este primer trimestre de 2026, sin embargo, todas las poblaciones analizadas en el estudio presentan incrementos interanuales.

A pesar de este repunte puntual en la firma de contratos, la entidad advierte de que la tendencia general de escasez de oferta "complica enormemente el acceso a la vivienda, de forma generalizada pero especialmente a los colectivos más vulnerables".

PRECIOS

El informe también muestra que los precios de alquiler en los municipios gerundenses disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, a excepción de Figueres.

El precio del alquiler en la ciudad de Girona se ha situado en 794,29 euros, frente a los 827,01 euros del primer trimestre de 2025: "Esto representa una significativa disminución del 3,90%, que rompe la tendencia alcista de trimestres anteriores".

Desde la Cambra insisten en que la regulación "no es la solución al problema de los precios de los alquileres, puesto que al dejar de ser pactados entre propietarios e inquilinos, en estas zonas tensionadas, no se tienen en cuenta las condiciones de la vivienda, la superficie, el estado de conservación o la ubicación".